Scoppia un’altra coppa del Trono over di Uomini e Donne, lui: “Mi ha infangato tanto…” [FOTO] (Di giovedì 7 maggio 2020) Scoppia una coppia di U&D La messa in onda delle nuove puntata di Uomini e Donne svelano che due protagonisti del Trono over si sono lasciati. Nello studio 6 del centro Elios di Roma sono tornati Enzo Capo e Pamela Berretta, ma ovviamente da separati. Cosa è successo tra loro? La coppia aveva lasciato il parterre senior prima che Scoppiasse l’emergenza sanitaria per il Covid-19, ma si è divisa poco tempo dopo. Al momento non si conoscono le ragioni, ma nell’appuntamento del giovedì l’ex cavaliere ha fatto delle affermazioni molto forti nei confronti della dama. I due hanno avuto un acceso confronto davanti alle telecamere di Canale 5 e soprattutto con Maria De Filippi e gli altri componenti che ascoltavano le loro accuse reciproche. Lo sfogo di Enzo Capo a Uomini e Donne Ospite a Uomini e Donne, l’ex cavaliere Enzo Capo ha puntato il dito ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 7 maggio 2020)una coppia di U&D La messa in onda delle nuove puntata disvelano che due protagonisti delsi sono lasciati. Nello studio 6 del centro Elios di Roma sono tornati Enzo Capo e Pamela Berretta, ma ovviamente da separati. Cosa è successo tra loro? La coppia aveva lasciato il parterre senior prima chesse l’emergenza sanitaria per il Covid-19, ma si è divisa poco tempo dopo. Al momento non si conoscono le ragioni, ma nell’appuntamento del giovedì l’ex cavaliere ha fatto delle affermazioni molto forti nei confronti della dama. I due hanno avuto un acceso confronto davanti alle telecamere di Canale 5 e soprattutto con Maria De Filippi e gli altri componenti che ascoltavano le loro accuse reciproche. Lo sfogo di Enzo Capo aOspite a, l’ex cavaliere Enzo Capo ha puntato il dito ...

