(Di giovedì 7 maggio 2020) Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio,di quarantotto ore deireteil 13 e il 14deiviabilitàil 13 e il 14. Lo comunicano Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio. Lodi 48 ore inizierà alle 22 del 12e terminerà alle 22.00 del 14.deireteil 13 e il 14Le sigle sindacali, attraverso una nota ufficiale, hanno illustrato i motivi che hanno portato alla conferma dello. “I gestori non chiedevano altro che condividere responsabilità e oneri con il Governo e l’intera filiera composta da tanti soggetti economici con ben altra solidità ed una incommensurabilmentere remunerazione. A nulla è valso resistere pazientemente e stringere i denti in tutto questo ...

NewsMondo1 : Sciopero dei benzinai della viabilità autostradale il 13 e il 14 maggio - Potemkin959 : Scioperodi 48 ore dei benzinai Primo assaggio della fase 2 - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Sciopero dei #benzinai in autostrada, stop di 48 ore il 13 e 14 maggio #coronavirus - GDS_it : #Sciopero dei #benzinai in autostrada, stop di 48 ore il 13 e 14 maggio #coronavirus - zazoomnews : Lo sciopero dei benzinai autostradali del 12 13 e 14 maggio - #sciopero #benzinai #autostradali -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero dei

Nuove regole e orari di apertura prolungati per spalmare le presenze su tutta la giornata ...I poliziotti della Questura di Cagliari hanno arrestato un 31enne per spaccio. Ieri pomeriggio, durante i servizi di controllo del territorio nel quartiere di is Mirrionis, un equipaggio della Squadra ...