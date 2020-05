Scherma, intervista video a Margherita Granbassi: “Rivalità nel fioretto femminile? Sempre esistita. Per Tokyo sono fiduciosa” (Di giovedì 7 maggio 2020) Un appuntamento settimanale fisso, tra presente, passato e futuro, con i campioni di ieri, oggi e domani, ma anche con addetti ai lavori, colleghi giornalisti, dirigenti, maestri d’arma e molto molto altro. Ecco la prima puntata di Fencing2U, trasmissione dal format breve e moderno (10′) che vuole portarvi dentro il mondo delle lame. Nella prima puntata una chiacchierata con la campionessa del mondo a Torino 2006, e medagliata olimpica, Margherita Granbassi, triestina, classe ’79, vincitrice anche della Coppa del Mondo 2005, componente storica del mitico “Dream Team” di fioretto femminile. Per parlare dei suoi esami all’Università via web, di litigi e riappacificazioni nella squadra femminile di fioretto, del futuro delle lame italiane, di Tokyo 2020 e tanto altro. Buona visione! CLICCA QUI PER TUTTE ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 maggio 2020) Un appuntamento settimanale fisso, tra presente, passato e futuro, con i campioni di ieri, oggi e domani, ma anche con addetti ai lavori, colleghi giornalisti, dirigenti, maestri d’arma e molto molto altro. Ecco la prima puntata di Fencing2U, trasmissione dal format breve e moderno (10′) che vuole portarvi dentro il mondo delle lame. Nella prima puntata una chiacchierata con la campionessa del mondo a Torino 2006, e medagliata olimpica,, triestina, classe ’79, vincitrice anche della Coppa del Mondo 2005, componente storica del mitico “Dream Team” di. Per parlare dei suoi esami all’Università via web, di litigi e riappacificazioni nella squadradi, del futuro delle lame italiane, di Tokyo 2020 e tanto altro. Buona visione! CLICCA QUI PER TUTTE ...

