Sanatoria clandestini, mancava solo il delirio di Saviano: «Chi si oppone è complice della mafia» (Di giovedì 7 maggio 2020) «Chi si oppone alla regolarizzazione dei lavoratori immigrati è complice del caporalato mafioso». La scomunica arriva direttamente da Roberto Saviano. E ora per il centrodestra, che sul punto aveva annunciato battaglia, sono c…i amari. O qualcuno pensa davvero che alla luce di cotanta bolla non si troverà, in una qualunque terra del Sud, un pm pronto a togliersi lo sfizio di indagare per concorso esterno Matteo Salvini o Giorgia Meloni? Fossimo in loro, vergheremmo immantinente un nettissima abiura. Carta canta, villan dorme. Meglio ancora se la carta è ufficiale, con tanto di logo di partito, protocollo e ricevuta di ritorno. Sui migranti non si scherza. Salvini, alla sbarra per sequestro di persona, lo sa meglio di tutti. Saviano lo ha scritto su Fb Non ci vengano perciò a dire, lui e la Meloni, di non essere stati ... Leggi su secoloditalia Giorgia Meloni alla Bellanova : «Sanatoria per i clandestini? Facciamo le barricate» (video)

Pronta la maxi-sanatoria per 600 clandestini. Ci sta lavorando la ministra Bellanova : ”E’ una priorità”

Scontro Bellanova-Salvini sulla regolarizzazione dei clandestini. Il leghista : “Chiede una sanatoria - incredibile” (Di giovedì 7 maggio 2020) «Chi sialla regolarizzazione dei lavoratori immigrati èdel caporalato mafioso». La scomunica arriva direttamente da Roberto. E ora per il centrodestra, che sul punto aveva annunciato battaglia, sono c…i amari. O qualcuno pensa davvero che alla luce di cotanta bolla non si troverà, in una qualunque terra del Sud, un pm pronto a togliersi lo sfizio di indagare per concorso esterno Matteo Salvini o Giorgia Meloni? Fossimo in loro, vergheremmo immantinente un nettissima abiura. Carta canta, villan dorme. Meglio ancora se la carta è ufficiale, con tanto di logo di partito, protocollo e ricevuta di ritorno. Sui migranti non si scherza. Salvini, alla sbarra per sequestro di persona, lo sa meglio di tutti.lo ha scritto su Fb Non ci vengano perciò a dire, lui e la Meloni, di non essere stati ...

Capezzone : Avviso a sinistra. L’argomento “sì a sanatoria clandestini: servono a raccogliere pomodori” ricorda campi di cotone… - matteosalvinimi : #Salvini: La priorità in questo momento è aiutare gli italiani a pagare mutuo, bollette, affitti e salvare imprese.… - matteosalvinimi : La priorità in questo momento è aiutare gli Italiani a pagare mutuo, bollette, affitti e salvare imprese, sicuramen… - SecolodItalia1 : Sanatoria clandestini, mancava solo il delirio di Saviano: «Chi si oppone è complice della mafia»… - CiaoGrosso : RT @francescatotolo: Chi sostiene che i clandestini avranno dei contratti regolari, con salari non da schiavi 2.0, solo perché saranno rego… -