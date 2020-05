Samsung festeggia la Festa della mamma con sconti fino al 50% sullo store online

(Di giovedì 7 maggio 2020) Per lalancia una serie di offerte su smartphone, smartwatch, TV ed elettrodomestici. Ecco le migliori e quello che c’è da sapere. L'articololaconal 50%proviene da TuttoAndroid.

HDblog : Samsung festeggia la Mamma con il 50% di sconto sul prodotto meno caro -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung festeggia

Samsung ha lanciato una interessante iniziativa per la festa della Mamma che vi permetterà di acquistare, o regalare, svariate tipologie di prodotti tech a prezzi scontati. La promozione durerà fino a ...Xiaomi sembra aver avuto diversi problemi nel reparto smartphone negli ultimi mesi. Le vendite non sembravano più essere in linea con gli altri anni, e questo a prescindere dai problemi che stanno viv ...