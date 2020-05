Salvini pugnalato pure dalla Padania, caos grillino sull’antimafia, la melina di Renzi (Di giovedì 7 maggio 2020) Il triste destino di Matteo Salvini, da leader indiscusso della Lega a bersaglio preferito dei suoi "congiunti". L'eterna melina di Matteo Renzi e delle sue ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, impegnate settimanalmente a minacciare le dimissioni senza mai darle. E, naturalmente, il perfetto corto circuito dei Movimento 5 Stelle sull'antimafia dopo il clamoroso scontro tra il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il pm del processo sulla trattativa Stato-mafia Nino Di Matteo. Sono questi i temi della diciannovesima puntata del Superpodio della settimana, la viderubrica de "Il Tempo" dedicata al peggio della politica.Al terzo posto troviamo il braccio di ferro tra il premier Giuseppe Conte e Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Il clima si è fatto sempre più pesante, al punto che a Palazzo Chigi è stata convocata per un vertice appianatore la ... Leggi su ilfogliettone Salvini pugnalato pure dalla Padania - caos grillino sull'antimafia - la melina di Renzi. Il Superpodio! (Di giovedì 7 maggio 2020) Il triste destino di Matteo, da leader indiscusso della Lega a bersaglio preferito dei suoi "congiunti". L'eternadi Matteoe delle sue ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, impegnate settimanalmente a minacciare le dimissioni senza mai darle. E, naturalmente, il perfetto corto circuito dei Movimento 5 Stelle sull'antimafia dopo il clamoroso scontro tra il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il pm del processo sulla trattativa Stato-mafia Nino Di Matteo. Sono questi i temi della diciannovesima puntata del Superpodio della settimana, la viderubrica de "Il Tempo" dedicata al peggio della politica.Al terzo posto troviamo il braccio di ferro tra il premier Giuseppe Conte e Italia Viva, il partito di Matteo. Il clima si è fatto sempre più pesante, al punto che a Palazzo Chigi è stata convocata per un vertice appianatore la ...

CarloSolimene : #Salvini pugnalato dalla Padania, il caos #M5s per lo scontro #Bonafede - #DiMatteo, le finte dimissioni delle mini… - tempoweb : #Salvini pugnalato pure dalla #Padania, caos grillino sull'#antimafia, la melina di #Renzi. Il #Superpodio! -… - Giancar70336148 : RT @Bastasciacalli2: @fdragoni @borghi_claudio Quasi il discorso di Antonio peccato che Cesare salvini per il momento non é ancora stato pu… - Bastasciacalli2 : @fdragoni @borghi_claudio Quasi il discorso di Antonio peccato che Cesare salvini per il momento non é ancora stato pugnalato -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini pugnalato Salvini pugnalato pure dalla Padania, caos grillino sull'antimafia, la melina di Renzi. Il Superpodio! Il Tempo