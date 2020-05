Salvini | Incapace Meloni | Scellerato Bonafede | mozione di sfiducia | il piano per

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il centrodestra compatto ha depositato in Senato ladiper Alfonso. “Ha mostrato evidente incapacità e inadeguatezza in un settore così delicato, come quello delle carceri”: così Matteoha annunciato la mossa della Lega e dei suoi alleati contro il guardasigilli, finito nella bufera per alcune rivelazioni del magistrato Nino Di Matteo. Il leader del Carroccio ha poi ricordato i numeri preoccupanti “dell'inattività del ministero della Giustizia”, con più di 400 fra “mafiosi, assassini e delinquenti usciti dalle carceri”. Poiha preferito non entrare nel merito, "da garantista", delle dichiarazioni di Di Matteo: “Hanno sollevato ombre preoccupanti sulle nomine da parte del ministroe su presunte pressioni o omissioni. Io non so se abbia ragione ...