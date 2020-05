Saldi posticipati ad agosto | la proposta di Federmoda | Riprogrammiamo il futuro

Ultime Notizie dalla rete : Saldi posticipati

Luxgallery

FERRARA. «Riduzione dei tributi locali come Imu, Cosap e Tari, rinegoziazione dei contratti per evitare la loro risoluzione, contributo alle attività ed eventuale rateazione dei canoni con pagamenti p ...Prosegue senza sosta il teatrino tra le parti in merito alla ripresa o meno del massimo campionato di calcio: tra le inopportune uscite del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, a colpi di post su ...