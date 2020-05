Sabrina Salerno | il gesto che la rende più sexy ma che nessuno nota

Leggi su chenews

(Di giovedì 7 maggio 2020)pubblica su Instagram svariati selfie, sempre molto seducenti e sempre caratterizzati da unricorrente. Qual è e perché lo fa?(fonte foto: Instagram, @fficial)Tutte le star hanno i loro personalissimi segreti di bellezza e a questi, nell’epoca dei social e dei selfie all’ordine del giorno, racchiudono anche pose ed espressioni studiate ad hoc per apparire sempre più belle e seducenti. C’è chi sceglie luci studiate strategicamente, come svelato da Elisabetta Canalis in un suo recente scatto condiviso su Instagram, chi sceglie inquadrature con tagli particolari e chi assume espressioni o gestualità ben ponderate. Tutto il necessario per venire bene nella prossima foto o nel selfie successivo e ogni personaggio ha naturalmente il suo trucco personale. Oggi scopriamo ...