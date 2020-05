S S 372 “Telesina” | domani l’apertura al traffico di tre svincoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto chemattina ci sarà l’apertura aldei tredi entrata e uscita sulla S.S. 372 “Telesina” realizzati dal Comune di Benevento nell’ambito del più ampio progetto di “Manutenzione Strade Extraurbane anno 2008” e appaltati all’impresa Cavoto Costruzioni Srl di Montefalcone Valfortore (BN). Originariamente il progetto prevedeva anche una quarta rampa di uscita dalla S.S. 372, direzione Caianello-Benevento, che non è stato possibile realizzare in quanto, a seguito dell’evento alluvionale del 15 ottobre 2015, si registrò un cedimento strutturale del preesistente muro di contenimento laterale della rampa, il cui costo di rifacimento non ...