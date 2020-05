Roma, smantellata finta onlus in divisa: denunciati 3 “generali”. Vantavano discendenza dalla Legione garibaldina (Di giovedì 7 maggio 2020) smantellata finta onlus che opearava in Italia e all’estero. Si spacciavano per discendenti dalla Legione garibaldina del 1860. Una finta associazione benefica, ramificata in tutta Italia e con base ai Castelli Romani, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza e dai poliziotti della Questura capitolina. Tre persone denunciate per utilizzo di segni distintivi contraffatti e di raccolta, detenzione e vendita di uniformi militari senza la licenza. Le accuse Il “Corpo” agiva sotto le mentite spoglie di un’associazione senza scopo di lucro con finalità di assistenza a malati, feriti e persone bisognose. Vantava inoltre una struttura gerarchica di tipo “militare” con tanto di “Comando Generale”, utilizzo di uniformi, fregi, distintivi e tessere di riconoscimento. “Reclutava” appassionati del mondo militare. Per ... Leggi su italiasera Roma - scoperta e smantellata una finta associazione benefica (Di giovedì 7 maggio 2020)che opearava in Italia e all’estero. Si spacciavano per discendenti dalla Legione garibaldina del 1860. Unaassociazione benefica, ramificata in tutta Italia e con base ai Castellini, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza e dai poliziotti della Questura capitolina. Tre persone denunciate per utilizzo di segni distintivi contraffatti e di raccolta, detenzione e vendita di uniformi militari senza la licenza. Le accuse Il “Corpo” agiva sotto le mentite spoglie di un’associazione senza scopo di lucro con finalità di assistenza a malati, feriti e persone bisognose. Vantava inoltre una struttura gerarchica di tipo “militare” con tanto di “Comando Generale”, utilizzo di uniformi, fregi, distintivi e tessere di riconoscimento. “Reclutava” appassionati del mondo militare. Per ...

