Roma | la moglie del vigile fa la manicure alle colleghe del marito | denunciati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 maggio 2020) Mentre le estetiste ligieregole si disperavano perché non potevano esercitare, c’era chi – incurante dei divieti e delle strette normative dovute all’emergenza Coronavirus – andava a fare laaddirittura sul posto di lavoro delle clienti. Che – guarda un po’ – erano dellesse, come ildell’impavida estetista. La storia, che adesso costerà caro ai due coniugi, ha inizio un mese fa: nei giorni 6 e 7 aprile l’agente P.B.D.A., che oltretutto è anche un sindacalista dell’Ospol, si è recato al lavoro portandosi dietro la, di professione estetista, che per l’occasione ha fatto laa due. Le duesse hanno almeno avuto l’accortezza di prendere un’ora di permesso per dedicarsi a questa attività, ma ciò non toglie la ...