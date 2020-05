Roma, il padre gli nega i soldi per la droga e lui cerca di accoltellarlo: arrestato 21enne (Di giovedì 7 maggio 2020) Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato Porta Pia sono intervenuti in via Padova per una segnalazione di lite in famiglia tra padre e figlio. Arrivati sul posto hanno trovato due uomini in evidente stato di agitazione e in particolare il richiedente, padre del ragazzo, che brandiva un bastone di legno comunemente utilizzato come appendiabiti per difendersi dall’aggressione del figlio che, poco prima, aveva impugnato il coltello presente sul ripiano della cucina come indicato dall’uomo. Il figlio P.A. 21enne, è stato trovato dai poliziotti nel soggiorno e, in stato di agitazione, asseriva che qualche istante prima era venuto in lite con il padre poiché quest’ultimo si era rifiutato di cedergli del denaro per l’acquisto di sostanza “Erba Light”, in quanto incompatibile con la terapia psichiatrica da lui quotidianamente assunta ... Leggi su ilcorrieredellacitta Perotti Roma - parla il padre : «Magari arriva un’offerta da 100 milioni»

Silvia Romano - Sala : "Ho telefonato a suo padre. Il momento è difficile - ma non ci dimentichiamo di lei. Mando tutto il nostro affetto"

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato Porta Pia sono intervenuti in via Padova per una segnalazione di lite in famiglia tra padre e figlio. Arrivati sul posto hanno trovato due uomini in ...

