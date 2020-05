Rocco Siffredi e il debutto del figlio Lorenzo con il suo primo film porno con sole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020)finalmente insieme per la regia di un. È ilpiù atteso dell’anno nel mondo dell’hard. Ils’intitola Pure Neon ed è una co-regia tra padre, sancta sanctorum dellagrafia mondiale, e il suo secondogenito, il 24enne. Quasi tre ore di epopea lesbian, la prima da regista per il tradizionalista etero, suddivisa in quattro capitoli. Remake spudorato e, almeno dal trailer, davvero sinuoso e provocante, delNeon Demon di Nicolas Winding Refn. Un sinistro e inquietante thriller horror con protagonista Elle Fanning che finì anche in Concorso al Festival di Cannes. “È iniziato tutto un paio di anni fa quandomi ha detto: papà usi delle videocamere di merda, non sai fare un, sei il numero uno sul sesso d’accordo, ma usi materiali davvero ...