Ristoranti e parrucchieri aperti il 18 maggio? È solo l’ennesima presa in giro di Conte & Co (Di giovedì 7 maggio 2020) Ristoranti, parrucchieri e centri estetici potrebbero riaprire anche prima del 1° giugno. Forse già il 18 maggio. A confermare l’annuncio tanto atteso e tanto sollecitato È stato il premier Giuseppe Conte al termine dell’incontro con Rete Imprese Italia. Una buona notizia, si dirà, dopo che in tanti avevano chiesto di non lasciar morire questi settori, dagli imprenditori a FdI, che per primo ha dato voce al “silenzio degli innocenti”. Invece, a leggere bene le parole di Conte e, ancor di più del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che aveva anticipato la notizia, l’annuncio si connota come l’ennesima presa in giro per gli italiani. E per quelli che oggi si trovano maggiormente in difficoltà in particolare. Riaprire prima parrucchieri e Ristoranti, ma come? Perché a questo punto il ... Leggi su secoloditalia Fase 2 - ristoranti e parrucchieri : il governo si prepara a riaprire il 18 maggio

Fase 2 : il Governo potrebbe far riaprire ristoranti e parrucchieri dal 18 maggio

Fase 2 - riapertura anticipata di ristoranti e parrucchieri : le regole da seguire (Di giovedì 7 maggio 2020)e centri estetici potrebbero riaprire anche prima del 1° giugno. Forse già il 18. A confermare l’annuncio tanto atteso e tanto sollecitato; stato il premier Giuseppe Conte al termine dell’incontro con Rete Imprese Italia. Una buona notizia, si dirà, dopo che in tanti avevano chiesto di non lasciar morire questi settori, dagli imprenditori a FdI, che per primo ha dato voce al “silenzio degli innocenti”. Invece, a leggere bene le parole di Conte e, ancor di più del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che aveva anticipato la notizia, l’annuncio si connota come l’ennesimain giro per gli italiani. E per quelli che oggi si trovanormente in difficoltà in particolare. Riaprire prima, ma come? Perché a questo punto il ...

GianlucaVasto : Ristoranti, bar e parrucchieri in alcune Regioni potranno riaprire già dal 18 maggio, in base alle diversità nei da… - repubblica : ?? Coronavirus, riaperture: parrucchieri, bar e ristoranti: in alcune regioni al via dal 18 maggio. La conferma del… - SkyTG24 : Coronavirus: governo valuta riaperture negozi, bar, ristoranti, parrucchieri dal 18 maggio - loris_assi : RT @Corriere: ?? Riaperture delle attività, il premier Conte accelera: in alcune Regioni i bar, i ristoranti, i parrucchieri e i centri este… - PonytaEle : RT @SecolodItalia1: Ristoranti e parrucchieri aperti il 18 maggio? È solo l’ennesima presa in giro di Conte & Co -