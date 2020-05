Ripresa Serie A, vertice nel pomeriggio tra Gravina e Comitato tecnico-scientifico: i punti critici (Di giovedì 7 maggio 2020) Oggi alla 15.30 Gabriele Gravina incontrerà il Comitato tecnico-scientifico per fare il punto della Ripresa in Italia. Gli scienziati continuano ad essere scettici sulla ripartenza e sostengono che sia necessaria la quarantena in caso di nuove positività. La Figc pensa ad un’assicurazione per i medici. Questo è uno dei nodi da sciogliere e la notizia della positività di un calciatore del Torino di certo complica la situazione. Gravina interverrà insieme al professor Zeppilli dal Comitato tecnico-scientifico del Governo. Tema della discussione proprio il protocollo per garantire, lunedì 18, la Ripresa degli allenamenti collettivi. Nei prossimi giorni ci sarà una conference call con il Premier Conte e con il presidente del Coni Malagò. Altri punti all’ordine del giorno nella riunione di oggi saranno ... Leggi su calcioweb.eu Come si schierano i 'politici-tifosi' sulla ripresa del campionato di Serie A

Altra bomba sulla Serie A : calciatore del Torino positivo al coronavirus alla vigilia della ripresa degli allenamenti

Ripresa Serie A : informativa di Spadafora il 13 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Oggi alla 15.30 Gabrieleincontrerà ilper fare il punto dellain Italia. Gli scienziati continuano ad essere scettici sulla ripartenza e sostengono che sia necessaria la quarantena in caso di nuove positività. La Figc pensa ad un’assicurazione per i medici. Questo è uno dei nodi da sciogliere e la notizia della positività di un calciatore del Torino di certo complica la situazione.interverrà insieme al professor Zeppilli daldel Governo. Tema della discussione proprio il protocollo per garantire, lunedì 18, ladegli allenamenti collettivi. Nei prossimi giorni ci sarà una conference call con il Premier Conte e con il presidente del Coni Malagò. Altri punti all’ordine del giorno nella riunione di oggi saranno ...

SkySport : Ripartenza Serie A, Giuseppe Conte scende in campo: incontrerà Gravina e Dal Pino - TuttoMercatoWeb : Ministro Spadafora: 'Al momento è impossibile definire una data per la ripresa del campionato' - DiMarzio : Due macchinari per test sierologico e tamponi da effettuare in autonomia: così il calcio prova a ripartire - CalcioWeb : ???? #SerieA, nel pomeriggio un passo importante verso il futuro riunione #FIGC-Comitato tecnico-scientifico per il… - aylaf93 : RT @domthewizard: Intanto nel nostro fatato mondo del pallone, dove tutti invocano la ripresa del campionato perchè Dybala è guarito, succe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa Serie Ripresa serie A, gestione positivi, data ripartenza, calcio in tv e verdetti a tavolino: VOTA i nostri sondaggi Corriere dello Sport Lucca, centri estivi da giugno e “tutti a scuola” a settembre

Allo studio soluzioni - per nidi, materne, elementari e medie - per attività all’aperto in estate e per una didattica al chiuso e fuori durante l’anno scolastico LUCCA. Centri estivi secondo le regole ...

Covid-19, vertice Figc-Cts: i nodi del protocollo, aggiornamenti

In queste ore si consumerà l’ennesimo e necessario vertice tra Federcalcio e Comitato tecnico scientifico, per i dovuti correttivi al protocollo che potrebbe sancire la chiusura del campionato e di un ...

Allo studio soluzioni - per nidi, materne, elementari e medie - per attività all’aperto in estate e per una didattica al chiuso e fuori durante l’anno scolastico LUCCA. Centri estivi secondo le regole ...In queste ore si consumerà l’ennesimo e necessario vertice tra Federcalcio e Comitato tecnico scientifico, per i dovuti correttivi al protocollo che potrebbe sancire la chiusura del campionato e di un ...