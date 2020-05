Ripresa di funerali, matrimoni e battesimi: le regole per seguire la messa dal 18 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Come stabilito dal Protocollo firmato da Palazzo Chigi, la messa potrà tornare ad essere celebrata in presenza dei fedeli in tutte le chiese italiane. A patto – ovviamente – che si rispettino regole precise. Tra l’obbligo di mascherine e gli ingressi separati, i credenti praticanti dovranno rivedere il loro rito in maniera tale da impedire i contatti reciproci e il conseguente rischio di contagio. Le distanze di sicurezza saranno fondamentali e la regola inciderà – com’è giusto che sia – sulla capienza massima degli edifici. Seguendo questi dettami sarà possibile riprendere anche funerali, matrimoni e battesimi. LEGGI ANCHE >>> Lo strano caso di Lega e FdI che si astengono dal voto alla Camera sulla Ripresa delle messe Le regole per andare le messe nelle chiese dal 18 maggio Ci sono precise direttive nel ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 maggio 2020) Come stabilito dal Protocollo firmato da Palazzo Chigi, lapotrà tornare ad essere celebrata in presenza dei fedeli in tutte le chiese italiane. A patto – ovviamente – che si rispettinoprecise. Tra l’obbligo di mascherine e gli ingressi separati, i credenti praticanti dovranno rivedere il loro rito in maniera tale da impedire i contatti reciproci e il conseguente rischio di contagio. Le distanze di sicurezza saranno fondamentali e la regola inciderà – com’è giusto che sia – sulla capienza massima degli edifici. Seguendo questi dettami sarà possibile riprendere anche. LEGGI ANCHE >>> Lo strano caso di Lega e FdI che si astengono dal voto alla Camera sulladelle messe Leper andare le messe nelle chiese dal 18Ci sono precise direttive nel ...

Il Protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo “è il risultato dell’intenso dialogo di questi mesi tra il governo e la Cei, intensificato fin dall’inizio del ...

I funerali verranno celebrati all’interno del cimitero con il rito della liturgia della parola alla presenza massima di 15 persone IMBERSAGO – Torna il mercato settimanale del sabato mentre le esequie ...

