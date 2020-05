Riapertura anticipata di parrucchieri | bar e ristoranti | arriva la conferma del ministro

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ipotrebbero presto riaprire: ecco tutte le ipotesi del governo sullae sulle regole che sarà necessario seguire. Nel nostro Paese sono oltre 30.000 i barbieri, gli estetisti e iche hanno dovuto chiudere le loro attività a seguito dell'emergenza coronavirus; secondo le ultime disposizioni dovrebbero poter riaprire solo a partire dal primo giugno.E non tutti riapriranno, purtroppo: si stima che il 25% dei saloni, quelli più piccoli, non riusciranno a rialzare le serrande. (Continua...) Secondo le associazioni di categoria, tuttavia, si potrebbe riaprire in anticipo, già a partire dal 18 maggio: ciò potrebbe accadere nelle regioni dove la diffusione del virus è stata più limitata e consultazioni con il governo sono ...

Economia - Un crollo di fatturato cui la riattivazione del servizio da asporto, oltre a quello a domicilio, non sembra poter rimediare. Anche per questo alcuni esercenti hanno deciso di non riaprire a ...Le Regioni procedono in ordine sparso sul tema delle riaperture, programmando alcuni allentamenti delle misure di chiusura già da lunedì 11 maggio e in seguito da lunedì 18 maggio, in un quadro che ap ...