Regolarizzazione migranti irregolari: lettera alla Ministra Bellanova (Di giovedì 7 maggio 2020) Cara Ministra, Lei sta riflettendo sulla possibilità di dimettersi qualora gli immigrati irregolari, in questo caso in agricoltura, non fossero regolarizzati. Che in agricoltura il lavoro in nero sia ampiamente utilizzato è cosa nota, altrettanto dicasi per caporalato e sostanziale schiavizzazione di molti italiani e stranieri. Questo non si verifica solo in agricoltura, riguarda altri settori, lavori che gli italiani non fanno o non vogliono fare e gli immigrati non solo solo i (...) - Tribuna Libera / migranti, Caporalato Leggi su feedproxy.google Migranti - Crimi insiste : ‘No alla regolarizzazione degli irregolari’

Perché nel governo si litiga sulla regolarizzazione dei migranti

Tridico - nuova spaccatura nei 5s "Sì regolarizzazione dei migranti" (Di giovedì 7 maggio 2020) Cara, Lei sta riflettendo sulla possibilità di dimettersi qualora gli immigrati, in questo caso in agricoltura, non fossero regolarizzati. Che in agricoltura il lavoro in nero sia ampiamente utilizzato è cosa nota, altrettanto dicasi per caporalato e sostanziale schiavizzazione di molti italiani e stranieri. Questo non si verifica solo in agricoltura, riguarda altri settori, lavori che gli italiani non fanno o non vogliono fare e gli immigrati non solo solo i (...) - Tribuna Libera /, Caporalato

borghi_claudio : Sto ascoltando il ministro Bellanova a @OmnibusLa7 Forse sono strano io ma non vi pare lunare che in una situazion… - pietroraffa : La proposta di Teresa #Bellanova sulla regolarizzazione dei migranti è S-A-C-R-O-S-A-N-T-A. Aiuta esseri umani sp… - TNannicini : Compagni, la #regolarizzazione dei #migranti va fatta senza se e senza ma, perché giusto oltre che utile. Basta equ… - sherpa810 : RT @borghi_claudio: Sto ascoltando il ministro Bellanova a @OmnibusLa7 Forse sono strano io ma non vi pare lunare che in una situazione co… - pergola10 : RT @Lilly5713: @maumartina No non vogliamo ne regolarizzazione,ne clandestini,ne piu' migranti.Ora basta pensate agli Italiani .Stiamo in r… -