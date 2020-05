Raoul Bova dalla fiction sulla Croce Rossa al boom delle serie mediche

Leggi su aciclico

(Di giovedì 7 maggio 2020) Squilla il telefono. È, voce allegra. E schizzo in piedi, felice, perché in questo periodo ogni telefonata positiva ha un valore in più. Sono amico dida più di vent’anni, poi si è innamorato di Chiara, la figlia dell’avvocatessa superstar Anna Maria Bernardini de Pace, anche lei mia amica come la madre, ha avuto i figli, Alessandro, Francesco, che ho incontrato da poco, ormai grandi. Poi nella vita diè arrivata Rocio Munoz Morales, l’attrice, e non è stato facile per me restare equidistante, perché all’inizio era una situazione pesante. Intanto sono arrivate le bambine con Rocio, Luna e Sophia, una meraviglia e una iniezione di vitalità. In più finalmentee Chiara, uniti per il bene dei ragazzi, sono tornati in ottimi rapporti. E parte con lui una telefonata ...