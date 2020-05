Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado oggi 7 Maggio 2020 (Di giovedì 7 maggio 2020) Anche oggi siamo pronti ad andare, almeno idealmente, sui banchi. Come sappiamo, a causa della pandemia da coronavirus, siamo stati obbligati a tutta una lunga serie, quasi infinita, di chiusure e di limitazioni e restrizioni. Il noto lockdown generalizzato non ha praticamente risparmiato nessuno nella speranza di frenare l’avanzata del covid-19 e tra i vari settori più ‘colpiti’ vi è la Scuola. Sappiamo anzi, come è ormai noto, che nella Fase 2 ormai iniziata il 4 Maggio la Scuola è uno di quei settori che non sono stati aperti e nemmeno saranno aperti. Le attività scolastiche sono sospese fino a settembre ed è per questo che ci si attrezza in forma digitale. Si studia da remoto e la didattica a distanza permette di poter ‘studiare’ nuovi sistemi di ... Leggi su italiasera Da Socci insulti social a Bergoglio. Bel direttore per la Scuola Rai. Il giornalista al Papa : traditore asservito al potere. Viale Mazzini pronta a prendere provvedimenti

Rai - Scuola a casa - orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado : canali e materie

