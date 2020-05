Ragazza si toglie la vita: “Il pensiero della quarantena era insopportabile” (Di giovedì 7 maggio 2020) Una Ragazza di nome Beth Palmer, 17 anni, si è tolta la vita. Secondo la sua famiglia, per la giovane il pensiero di stare mesi in quarantena era diventato insopportabile. Una giovane Ragazza di 17 anni, Beth Palmer, si è tolta la vita alla fine di marzo. Per lei il solo pensiero di dover passare … L'articolo Ragazza si toglie la vita: “Il pensiero della quarantena era insopportabile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews “Sono positiva” - ragazza si toglie la mascherina e sputa contro i carabinieri (Di giovedì 7 maggio 2020) Unadi nome Beth Palmer, 17 anni, si è tolta la. Secondo la sua famiglia, per la giovane ildi stare mesi inera diventato insopportabile. Una giovanedi 17 anni, Beth Palmer, si è tolta laalla fine di marzo. Per lei il solodi dover passare … L'articolosila: “Ilera insopportabile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

"Una per Murphy" di Lynda Mullaly Hunt vince il Premio Strega Ragazzi e Ragazze

"Una per i Murphy" di Lynda Mullaly Hunt e pubblicato da uovonero, si aggiudica il Premio Strega Ragazzi e Ragazze nella categoria Libri +11 anni, prestigioso riconoscimento di narrativa per l'infanzi ...

