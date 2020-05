Quant’è vispa la Teresa Ministra grazie al Pd ha subito tradito per Renzi Da bracciante

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020)Bellanova è balzata agli onori della cronaca di questi giorni rappresentando il principale problema politico del governo: ha minacciato le dimissioni se non verrà accolta la sua proposta di regolarizzare migranti e colf, affermando di “non stare qui a fare tappezzeria”. Una domanda sorge spontanea: le sue rivendicazioni sociali possono essere condivisibili o meno, non entriamo qui nel merito – anche se diciamo che forse ci sono altre emergenze economiche più impellenti – ma che senso hanno in un partito come quelloano che è indubbiamente poco sensibile a queste tematiche, proiettato come è sempre più a destra? E una risposta sorge immediata: non è che si tratta di una semplice strumentalizzazione di una problematica qualsiasi per mettere in difficoltà il governo? Questa deduzione non è ...