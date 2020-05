Qualità dell’aria e Coronavirus: c’è bisogno di risposte, al via studio epidemiologico nazionale (Di giovedì 7 maggio 2020) Inquinamento atmosferico e Coronavirus: è possibile associarli? Per dare delle risposte alle numerose ipotesi emerse su questo possibile legame, tema dibattuto a livello mondiale, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) hanno avviato uno studio epidemiologico a livello nazionale per valutare se e in che misura i livelli di inquinamento atmosferico siano associati agli effetti sanitari dell’epidemia. L’improvvisa e rapida propagazione della pandemia di COVID-19 ha innescato globalmente una intensa attività di ricerca nel settore della prevenzione (sviluppo di vaccini) e nel campo terapeutico-assistenziale, anche per comprendere meglio il processo di trasmissione virale e i possibili fattori sociali ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Arpac : Migliora la qualità dell’aria in Campania. Ma lo smog da polveri sottili non cala

