Protezione Civile bollettino 7 maggio Conferenza stampa Iss | immunità gregge lontana

Ultime Notizie dalla rete : Protezione Civile Detrazioni e sconti fiscali per mascherine e donazioni alla Protezione civile Il Sole 24 ORE Mascherine a Figline e Incisa, ogni over 70 ne avrà 5

Sono 23mila le mascherine che da domani saranno imbustate dai volontari del sistema di Protezione civile comunale per poi essere distribuite, già da domani, casa per casa agli oltre 4.500 over 70 resi ...

Salvini: «A Civitanova requisite 315mila mascherine destinate alle farmacie». Critiche ad Arcuri

CIVITANOVA - «Trecentoquindicimila mascherine ordinate, pagate ma requisite a Civitanova Marche dal commissario Arcuri per destinarle alla Protezione civile nazionale. Risultato: trenta farmacie che a ...

