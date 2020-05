Previsioni Meteo: attenzione al Nord, tra domenica sera e Lunedì violenti temporali con forti grandinate (Di giovedì 7 maggio 2020) Previsioni Meteo – Stiamo ampiamente evidenziando, nelle analisi di questi giorni, la grossa diversità Meteo climatica a cui andrà incontro l’Italia la prossima settimana, ma a iniziare già dal weekend. Prospettive di tempo assolutamente apposto tra le regioni centro settentrionali, ma soprattutto settentrionali, e quelle del Sud Italia. Andrebbe creandosi una configurazione barica che vedrebbe, nella sostanza, una saccatura instabile sub-polare in affondo verso la Penisola iberica, poi in risalita verso la Francia e, da quei settori, convogliante intense correnti umide e instabili sudoccidentali, provenienti originariamente dal Nord Africa e passanti per il Mediterraneo occidentale, verso le nostre regioni del Nord e in parte centrali. La medesima saccatura depressionaria iberica e affondante fino al Marocco, Ovest Algeria, sarebbe la stessa ... Leggi su meteoweb.eu Meteo Roma : previsioni per venerdì 8 maggio

Previsioni Meteo oggi giovedì 7 maggio | cieli sereni

