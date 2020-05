Premier League | il protocollo per la ripresa | le 4 curiose regole

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Lasta valutando la situazione per ladella stagione, anche in Inghilterra l’intenzione è quella di completare il campionato. E’ stato studiato il, secondo quanto riferisce il quotidiano “The Telegraph”, ci sono quattro comportamenti da evitare, come riporta anche il ‘Corriere dello Sport’. 1) Ai giocatori sarà vietato sputare durante le partite. Scelta logica, visto che la saliva è uno dei principali mezzi di propagazione del virus. 2) I giocatori non potranno scambiare le maglie al termine dei match. Un altra decisione saggia in quanto le maglie, ovviamente sudate, potrebbero essere infette. 3) I giocatori non potranno condividere la stessa bottiglia d’acqua. Un proposta che già in Italia ha preso piede. Il motivo è lo stesso: evitare assolutamente di entrare in ...