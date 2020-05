Premier League, il piano di Boris Johnson: “Far tornare i tifosi allo stadio ad ottobre” (Di giovedì 7 maggio 2020) Ancora sono tanti i punti interrogativi sulla ripresa dei campionati (al momento certa soltanto in Germania), eppure c’è già chi pensa a far tornare i tifosi allo stadio. In Inghilterra, il Premier Boris Johnson avrebbe infatti in mente un piano di riapertura in cinque punti che si concluderebbe con il ritorno al calcio a porte aperte. E’ il Mirror a rivelarlo. Da ricordare come, al momento, la Fase 2 nel paese britannico è prevista per il 18 maggio, così come – stando alle notizie di ieri – la ripresa degli allenamenti delle squadre. Tuttavia, sempre secondo quanto rivela il tabloid, Johnson domani presenterà le 50 pagine del suo piano che partirebbe già da lunedì.L'articolo Premier League, il piano di Boris Johnson: “Far tornare i tifosi allo stadio ad ottobre” ... Leggi su calcioweb.eu Ripresa Premier League - tifosi sugli spalti ad ottobre

