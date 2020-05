Pozzuoli, azienda agricola sequestrata: gettava liquami di bufale direttamente in mare. Le immagini della scoperta dei carabinieri (Di giovedì 7 maggio 2020) liquami di bufala direttamente in mare tramite un canale di scolo. È quanto scoperto dai carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del Gruppo di Napoli, insieme ai forestali di Pozzuoli. I militari hanno sequestrato un’azienda zootecnica puteolana di produzione di latte bufalino. Secondo quanto accertato, letame e liquami vari erano depositati al suolo senza alcuna vasca o rete di contenimento, finendo quindi, attraverso un canale di scolo, nelle acque antistanti al litorale di Cuma. Il titolare dell’azienda è stato denunciato e gli animali sottoposti a controlli sanitari da parte dell’Asl: erano tutti in buone condizioni. L'articolo Pozzuoli, azienda agricola sequestrata: gettava liquami di bufale direttamente in mare. Le immagini della scoperta dei carabinieri proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Pozzuoli : liquami di bufale direttamente in mare. Sequestrata azienda zootecnica [VIDEO] (Di giovedì 7 maggio 2020)di bufalaintramite un canale di scolo. È quanto scoperto dai carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del Gruppo di Napoli, insieme ai forestali di. I militari hanno sequestrato un’zootecnica puteolana di produzione di latte bufalino. Secondo quanto accertato, letame evari erano depositati al suolo senza alcuna vasca o rete di contenimento, finendo quindi, attraverso un canale di scolo, nelle acque antistanti al litorale di Cuma. Il titolare dell’è stato denunciato e gli animali sottoposti a controlli sanitari da parte dell’Asl: erano tutti in buone condizioni. L'articolodiin. Le immagini della scoperta dei carabinieri proviene da Il Fatto Quotidiano.

