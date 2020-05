Positivi tre giocatori e tre membri staff Fiorentina

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 maggio 2020) FIRENZE (ITALPRESS) – Altri tredi serie A. Laoggi ha reso noto che “a seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, sono stati identificati 3 atleti e 3 dellotecnico-sanitarioal Covid 19. La societa’ ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attivita’ facoltativa sul campo”.Si allunga dunque la lista di, anche se ormai quasi tutti guariti, al Covid-19 in serie A. Il primo caso alla Juve con Daniele Rugani, seguito da Blaise Matuidi e Paulo Dybala – di ieri la notizia del tampone negativo anche per l’attaccante argentino -, poi fra le societa’ piu’ colpite la Sampdoria: prima Manolo ...