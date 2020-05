Poli opposti | film su Rai Movie con Luca Argentero

Leggi su bitculturali

(Di giovedì 7 maggio 2020) Su Raiva in onda, giovedì 7 maggio 2020 alle ore 23.05, la commedia ““, con, Sara Felberbaum, Stefano Fresi, per la regia di Max Croci.– La trama Stefano Parisi () e Claudia Torrini (Sarah Felberbaum) fanno due lavori che non potrebbero essere più distanti. Terapista di … L'articolosu Raiconproviene da Bit Culturali.