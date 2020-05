“Perché Mara Venier sarà la madrina di mia figlia”. Eleonora Daniele lo svela solo ora (Di giovedì 7 maggio 2020) La notizia della gravidanza di Eleonora Daniele era arrivata a gennaio, quando ospite di Domenica In aveva annunciato a Mara Venier di aspettare il primo figlio dal marito Giulio Tassoni. La conduttrice di Storie italiane si era raccontata e aveva raccontato la nuova avventura, la gravidanza tanto attesa. La conduttrice aveva spiegato di aver perso le speranze di diventare mamma dopo averci provato inutilmente. Poi, quel segno positivo sul test di gravidanza è arrivato all’improvviso e inaspettatamente. La conduttrice di “Storie Italiane” aveva parlato di “magia” seguita alle nozze. “Dopo il matrimonio, la magia”, aveva detto un’emozionatissima Eleonora Daniele commentando la gravidanza e l’arrivo (a giugno) di Carlotta. Eleonora Daniele si è sposata con Giulio Tassoni l’estate scorsa dopo 16 anni di fidanzamento. ... Leggi su caffeinamagazine Mara Venier scopre in diretta il tradimento di Renzo Arbore : “Perché non me lo hai detto?” (Di giovedì 7 maggio 2020) La notizia della gravidanza diera arrivata a gennaio, quando ospite di Domenica In aveva annunciato adi aspettare il primo figlio dal marito Giulio Tassoni. La conduttrice di Storie italiane si era raccontata e aveva raccontato la nuova avventura, la gravidanza tanto attesa. La conduttrice aveva spiegato di aver perso le speranze di diventare mamma dopo averci provato inutilmente. Poi, quel segno positivo sul test di gravidanza è arrivato all’improvviso e inaspettatamente. La conduttrice di “Storie Italiane” aveva parlato di “magia” seguita alle nozze. “Dopo il matrimonio, la magia”, aveva detto un’emozionatissimacommentando la gravidanza e l’arrivo (a giugno) di Carlotta.si è sposata con Giulio Tassoni l’estate scorsa dopo 16 anni di fidanzamento. ...

