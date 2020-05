Perché il nuovo spot Lavazza con il discorso all'umanità di Charlie Chaplin fa discutere (Di giovedì 7 maggio 2020) Charlie Chaplin pronuncia in sottofondo il celebre discorso all’umanità tratto dal film “Il grande dittatore”, mentre sullo schermo scorrono immagini di unione, amore e uguaglianza: uno spot insolito per un caffè quello scelto da Lavazza, che sta facendo discutere gli utenti sulla pagina Youtube del marchio e sui social.Gli apprezzamenti sono molteplici, così come le critiche: troppo fuori tema per sponsorizzare una miscela di caffè, troppo “buonista”, persino troppo “di sinistra”. C’è chi poi ripercorre il passato di Charlie Chaplin, tra cui le accuse di pedofilia, ritenendolo un testimonial non adatto. “Retorica nauseabonda. Non era meglio continuare con quella pantomima di San Pietro in paradiso?”, attacca qualcuno sui social, dove l’hastag #Lavazza è balzato in cima ai ... Leggi su huffingtonpost Paolo Maldini : "Ho sentito un nuovo nemico Ecco perché non è l'influenza" - (Di giovedì 7 maggio 2020)pronuncia in sottofondo il celebreall’; tratto dal film “Il grande dittatore”, mentre sullo schermo scorrono immagini di unione, amore e uguaglianza: unoinsolito per un caffè quello scelto da, che sta facendo discutere gli utenti sulla pagina Youtube del marchio e sui social.Gli apprezzamenti sono molteplici, così come le critiche: troppo fuori tema per sponsorizzare una miscela di caffè, troppo “buonista”, persino troppo “di sinistra”. C’è chi poi ripercorre il passato di, tra cui le accuse di pedofilia, ritenendolo un testimonial non adatto. “Retorica nauseabonda. Non era meglio continuare con quella pantomima di San Pietro in paradiso?”, attacca qualcuno sui social, dove l’hastag #è balzato in cima ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché nuovo La sanatoria per i migranti? Ecco perché conviene solo ai professionisti dell'accoglienza ilGiornale.it Come e perché il Pentagono stronca Trump sul 5G a Ligado

Tutte le tensioni nell’amministrazione Trump sul caso Ligado-5G, con i militari in subbuglio per la scelta del presidente Usa. L’approfondimento di Marco Orioles Ora che il Pentagono ha alzato forte e ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 7 maggio 2020: Ignacio furioso, perché?

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 7 maggio, Marta si troverà di fronte ad un bivio: manterrà la promessa fatta a Manuela di non illudere Ramon oppure accetterà la proposta del cugino di inv ...

