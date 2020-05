Per la sclerosi multipla nuova opzione farmacologica (Di giovedì 7 maggio 2020) Promettente opzione farmacologica nella lotta alla sclerosi multipla: potrebbe aiutare a ridurre il danno neurologico associato Potrebbe diventare un’opzione farmacologica in più a disposizione delle persone con sclerosi multipla. Il condizionale è d’obbligo, visto che le evidenze della sua possibile efficacia per ora riguardano solo modelli sperimentali della patologia, ma i risultati sull’uso di una… L'articolo Per la sclerosi multipla nuova opzione farmacologica Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Sclerosi multipla - al Cardarelli primo “reparto virtuale” della Campania : “Risposta d’eccellenza per garantire la sicurezza dei pazienti più fragili”

