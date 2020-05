Per Italia Viva arriva da Conte la convocazione a Palazzo Chigi, ancora scontri sulla linea di governo (Di giovedì 7 maggio 2020) Italia Viva convocata a Palazzo Chigi dopo le minacce di dimissioni da parte della ministra Bellanova. Conte: “non c’è alcuna ostilità nei confronti di Italia Viva” Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di convocare a Palazzo Chigi Italia Viva per risolvere i contrasti circa le misure adottate dall’esecutivo. La convocazione a Palzzo Chigi arriva dopo la minaccia di dimissioni avanzata dalla ministra Bellanova. L’ultimo motivo di scontro è stata sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri che per i renziani risulta fondamentale. Su questo tema la ministra all’Agricoltura Teresa Bellanova non vuole mediazione. Il premier Giuseppe Conte chiarisce che non c’è “alcuna ostilità nei confronti di Italia Viva“. L’incontro a Palazzo Chigi è previsto per oggi pomeriggio. ... Leggi su zon Fase 2 : Grilli - ‘Mes va utilizzato - occasione per Italia ma serve cambio di marcia’

