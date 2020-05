Pensioni ultima ora: flessibilità per tutti a 62 anni. Richiesta Uil (Di giovedì 7 maggio 2020) Pensioni ultima ora: flessibilità per tutti a 62 anni. Richiesta Uil Pensioni ultima ora – Aspettando un pieno ritorno alla normalità dopo i mesi segnati dall’emergenza coronavirus che piano piano iniziamo a lasciarci alle spalle, l’Italia si prepara ad affrontare le conseguenze economiche e i cambiamenti che caratterizzeranno ancora le prossime settimane. In questo nostro articolo abbiamo parlato della proposta del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che ha anticipato l’intenzione da parte del governo di prevedere una riduzione delle ore di lavoro con la possibilità per i lavoratori di usufruire di formazione da finanziare con un apposito fondo. Pensioni ultima ora, intervento del segretario confederale della Uil Domenico Proietti Incalza, parallelamente, anche il dibattito sulla materia previdenziale. Ricordiamo che a gennaio 2020 ... Leggi su termometropolitico Pensioni ultima ora : ex dipendenti pubblici e privati in Portogallo. Sentenza

Pensioni ultima ora : Quota 100 da abolire il prossimo anno? Le indiscrezioni

