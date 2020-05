Pelonzi | Consigliere Diario si attenga a sue competenze

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – “IlAngeloi interpreta la propria posizione di presidente della commissione sport come una prerogativa assoluta. Forse ignora che i Presidenti dei Municipi di Roma sono eletti direttamente dai cittadini ne piu’ e ne meno di quanto accade per la sindaca. La lettera della presidente del I municipio Sabrina Alfonsi alle famiglie per l’attivazione dei centri estivi nella fase 2 della pandemia e’ ampiamente legittima. Soprattutto e’ una iniziativa necessaria per agevolare le famiglie con figli per il rientro al lavoro. In piu’ la Presidente Alfonsi risponde al suo consiglio municipale e non certo alaffetto evidentemente da virus di onnipotenza.” “puo’ indire le riunioni che vuole nell’ambito dei regolamenti vigenti. Non puo’ certo impedire l’esercizio del ...