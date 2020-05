Pelè | età e quanti gol ha segnato | curiosità sul fenomeno brasiliano

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 maggio 2020) Pelè o Maradona? Il ballottaggio per eleggere il Dio del calcio si limita spesso a queste due figure. Impossibile farne a meno. Il leggendario attaccanteè avvolto ancora in un alone di leggenda e mistero. Quando si pensa al suo nome la prima cosa che viene in mente è il numero di gol segnati in carriera. La Fifa gli attribuisce la cifra mostruosa di 1281 gol segnati, anche se qualcuno ha mosso qualche critica al criterio di conteggio adottato. Tra le oltre 1000 reti segnate, infatti, molte arriverebbero da partite non ufficiali, adottate comunque nel computo totale. Senza contare questi gol contestati la cifra arriverebbero a 757, numeri comunque impressionanti. Pelè, la leggenda diventata film Le contestazioni sul numero di gol attribuiti a Pelè non minano in alcun modo la grandezza di O’Rey, a ragione considerato uno dei più ...