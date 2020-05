PAROLA AL PATRON DEL PAPEETE | «SIAMO ALL' ULTIMA SPIAGGIA»

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il re dell'estate della Riviera romagnola, Massimo Casanova, è furente: «Dal governo non abbiamo avuto alcuna risposta, come possiamo programmare la stagione?». E i famosi box in plexiglass? «Una cavolata totale. Inviterei Conte e Di Maio a provare per primi...».Massimo Casanova ha tre stabilimenti balneari a Milano Marittima, due hotel, la discoteca Villa, per oltre tremila persone, una decina tra ristoranti, bar, piadinerie e negozi di abbigliamento con il suo brand. Il luogo cult dell'estate, la spiaggia delle ragazze procaci, dello struscio continuo, del mojito e di Matteo Salvini dj. Un'azienda da 450 dipendenti: «Un'impresa seria e complicata, che quest'anno si aspetta di perdere quasi tutto. Noi balneari siamo disperati» dice furibondo Casanova. Ha trascorso la quarantena in Puglia, nella sua casa nel silenzio del Gargano, ...