“Parlamentari Lega e FDI versano il loro stipendio contro il Coronavirus” | alcune

Leggi su bufale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Un articolo pubblicato da MSN.com il 20 marzo 2020 riporta, nel titolo, che i parlamentari dellae di Fratelli d’Italia hanno versato ilper un impegnoil Coronavirus. La notizia riprende un articolo pubblicato sul Giornale lo stesso giorno e necessita diprecisazioni. Gli annunci di Matteo Salvini e Giorgia Meloni MSN.com fa riferimento ai tweet pubblicati da Matteo Salvini e Giorgia Meloni nei quali annunciavano lainiziativa. #Salvini: Tutti i parlamentari dellaverseranno parte dela sostegno della Sanità, a sostegno degli ospedali italiani. #piùcoraggio Il 19 marzo Giorgia Meloni aveva rilanciato: Faremo di tutto per sostenere la Nazione. Aderiamo alla campagna #OrgoglioTricolore di Secolo d’Italia e Fondazione AN. Come primo gesto i parlamentari FDI devolveranno ...