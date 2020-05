“Parlamentari Lega e FDI versano il loro stipendio contro il Coronavirus”, alcune precisazioni (Di giovedì 7 maggio 2020) Un articolo pubblicato da MSN.com il 20 marzo 2020 riporta, nel titolo, che i parlamentari della Lega e di Fratelli d’Italia hanno versato il loro stipendio per un impegno contro il Coronavirus. La notizia riprende un articolo pubblicato sul Giornale lo stesso giorno e necessita di alcune precisazioni. Gli annunci di Matteo Salvini e Giorgia Meloni MSN.com fa riferimento ai tweet pubblicati da Matteo Salvini e Giorgia Meloni nei quali annunciavano la loro iniziativa. #Salvini: Tutti i parlamentari della Lega verseranno parte del loro stipendio a sostegno della Sanità, a sostegno degli ospedali italiani. #piùcoraggio Il 19 marzo Giorgia Meloni aveva rilanciato: Faremo di tutto per sostenere la Nazione. Aderiamo alla campagna #OrgoglioTricolore di Secolo d’Italia e Fondazione AN. Come primo gesto i parlamentari FDI devolveranno ... Leggi su bufale “Parlamentari Lega e FDI versano il loro stipendio contro il Coronavirus” - alcune precisazioni (Di giovedì 7 maggio 2020) Un articolo pubblicato da MSN.com il 20 marzo 2020 riporta, nel titolo, che i parlamentari dellae di Fratelli d’Italia hanno versato ilper un impegnoil Coronavirus. La notizia riprende un articolo pubblicato sul Giornale lo stesso giorno e necessita diprecisazioni. Gli annunci di Matteo Salvini e Giorgia Meloni MSN.com fa riferimento ai tweet pubblicati da Matteo Salvini e Giorgia Meloni nei quali annunciavano lainiziativa. #Salvini: Tutti i parlamentari dellaverseranno parte dela sostegno della Sanità, a sostegno degli ospedali italiani. #piùcoraggio Il 19 marzo Giorgia Meloni aveva rilanciato: Faremo di tutto per sostenere la Nazione. Aderiamo alla campagna #OrgoglioTricolore di Secolo d’Italia e Fondazione AN. Come primo gesto i parlamentari FDI devolveranno ...

borghi_claudio : Parlamento presidiato dai Parlamentari Lega. Dovevano arrivare gli aiuti agli italiani da troppo tempo. Avevamo rap… - borghi_claudio : Aula chiusa. 30 parlamentari Lega sono rimasti dentro a presidiare e ci rimarranno tutta notte. Io domani aspetto g… - AndreaMarcucci : Va avanti l’occupazione delle aule parlamentari da parte dei pagliacci della #Lega. Durante una pandemia, gli uomin… - Alfonso0070 : RT @ilruttosovrano: Terrore tra i parlamentari di Lega e Fratelli d'Italia: Ma quindi dovremo andare veramente a Messa? #Messe #Messa - _frankym88_ : @64domenico @francescatotolo @ilpozzoparlante Evidentemente non sai cosa fa la Lega in Ue e forse non sai nemmeno c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Parlamentari Lega «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera