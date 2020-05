Parasite e Gianni Morandi: il video della scena con In ginocchio da te (Di giovedì 7 maggio 2020) Un momento particolare di Parasite ha come colonna sonora In ginocchio da te di Gianni Morandi: ecco il video della scena. Ecco finalmente il video della famosa scena di Parasite, quella per cui Bong Joon-Ho ha pescato nella discografia di Gianni Morandi. Già durante l'anteprima di Cannes aveva fatto sorridere la scelta particolare di utilizzare In ginocchio da te come colonna sonora di uno dei momenti ad alta tensione del film Premio Oscar: il piano minuziosamente studiato dalla famiglia Kim rischia di fallire miseramente per colpa della vecchia governante che in realtà nasconde un segreto non molto diverso dal loro. Perchè Bong Joon-ho ha scelto proprio Gianni Morandi? In realtà, come ha spiegato nella nostra intervista su Parasite, ad attirarre la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 maggio 2020) Un momento particolare diha come colonna sonora Inda te di: ecco il. Ecco finalmente ilfamosadi, quella per cui Bong Joon-Ho ha pescato nella discografia di. Già durante l'anteprima di Cannes aveva fatto sorridere la scelta particolare di utilizzare Inda te come colonna sonora di uno dei momenti ad alta tensione del film Premio Oscar: il piano minuziosamente studiato dalla famiglia Kim rischia di fallire miseramente per colpavecchia governante che in realtà nasconde un segreto non molto diverso dal loro. Perchè Bong Joon-ho ha scelto proprio? In realtà, come ha spiegato nella nostra intervista su, ad attirarre la ...

