Papa Francesco, ecco come è andata la telefonata sull’inferno | Video (Di giovedì 7 maggio 2020) Papa Francesco ha da sempre contraddistinto il suo pontificato all’insegna dell’umanità e delle battute di spirito. Tutti ricordiamo il suo “Fratelli e sorelle, buonasera” la sera che venne eletto al soglio pontificio, oppure l’ormai consueto domenicale “Buon pranzo”. Papa Francesco è anche molto attento alle lettere che riceve da parte dei più fragili e proprio per questo motivo ha chiamato personalmente Andrea, un ragazzo disabile della bergamasca. Il colloquio telefonico ha dato tanta felicità al giovane, che la mamma ha descritto come estremamente religioso. Papa Francesco si è informato e ha chiesto anche notizie sul resto della famiglia, scherzando poi sul fatto che la signora fosse l’unica donna in una famiglia di maschietti e mostrando il consueto spirito goliardico. Alla fine della telefonata la ... Leggi su giornalettismo Video Messa Santa Marta - Papa Francesco/ “Senza il bello Vangelo non si può capire”

