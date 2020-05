Paola e Michele, l’amore sboccia al balcone durante il coronavirus. Cosa è successo dopo il lockdown (Di giovedì 7 maggio 2020) Come Romeo e Giulietta, nella storia nata tra Paola Agnelli, 39 anni, avvocata, e Michele D’Alpaos, 38 anni, bancario, c’è un balcone. Siamo a Verona. È il 17 marzo scorso quando durante il “rito” delle canzoni dalle finestre alle sei del pomeriggio organizzati durante l’emergenza sanitaria del coronavirus, la sorella si Paola imbraccia il suo violino e suona We are the champions dei Queen. Michele viene catturato dalla musica ma anche dalla persona che sta accanto alla musicista. dopo una rapida ricerca sui social trova Paola e inizia a scriverle. Grazie ai cellulari hanno iniziato a conoscersi, prima con i messaggi, poi con le videochiamate e alla fine hanno deciso di fidanzarsi. La loro storia è arrivata in televisione, dove i due hanno raccontato la storia d’amore nata in un momento terribile per l’Italia, che nel ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - Paola e Michele innamorati guardandosi dai balconi : il primo incontro dopo la fase 2

