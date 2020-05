Pallanuoto: la Fin ha disposto la conclusione senza verdetti dei campionati senior (Di giovedì 7 maggio 2020) Pallanuoto: la Federazione Italiana Nuoto ha disposto la conclusione ufficiale senza verdetti dei campionati nazionali senior. Gallozzi (presidente Rari Nantes Salerno): “Grande lavoro fatto quest’anno”. La Federazione Italiana Nuoto ha disposto la conclusione ufficiale senza verdetti dei campionati nazionali senior di Pallanuoto. Cala il sipario, quindi, anche sulla Serie A1 maschile che aveva visto la Campolongo Hospital RN Salerno come una delle rivelazioni. La FIN si riserva per le prossime settimane, contestualmente all’evoluzione dell’emergenza Covid19, la decisione sui campionati giovanili. “Avevamo sperato che si riuscisse a chiudere il campionato durante i mesi estivi ma non è stato possibile – commenta il presidente giallorosso Enrico Gallozzi – Siamo contenti che per la prossima stagione la Federazione abbia colto le ... Leggi su 2anews Coronavirus Pallanuoto - campionato finito/ Stop definitivo : scudetto non assegnato

