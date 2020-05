Oroscopo Branko domani Venerdi 8 Maggio 2020 | Previsioni tutti i segni

Leggi su aciclico

(Di giovedì 7 maggio 2020): ARIETE ARIETE 21/3 — 20/4 Non devi essere per forza la migliore: evita paragoni e accettati come sei. Mercurio in Toro porta occasioni di guadagni extra. Nei sentimenti il cinismo non ripaga: se sei meno fiduciosa dopo qualche batosta, ricordati che l’amore alla fine trionfa sempre. Il tuo mantra A volte, bisogna adattarsi.: TORO TORO 21/4 — 21/5 La Luna Piena tira fuori il tuo lato più filosofico e spirituale. Cammina a testa alta senza farti influenzare dagli umori di chi ti sta intorno. Il tuo compleanno coincide con un periodo fortunato e piacevole. In amore è possibile un ritorno di fiamma. Il tuo mantra Faccio caso alle coincidenze.: GEMELLI GEMELLI 22/5 — 21/6 L’amore è la cosa più importante e non pensi ad ...