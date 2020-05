Orari negozi a Roma, si cambia di nuovo: la domenica tutti chiusi alle 15 (Di giovedì 7 maggio 2020) Orari dei negozi, si cambia di nuovo. Adesso che la Regione aveva dato il via libera alle aperture dei supermercati fino alle 21:30 per evitare gli assembramenti e favorire il distanziamento sociale, ci pensa il Comune di Roma a ridurre la fascia Oraria nel periodo che va dal 18 al 21 giugno. Il Campidoglio ha infatti preparato l’ordinanza, firmata ieri dai dirigenti e che entrerà in vigore il 18 maggio, che stabilisce i nuovi Orari delle attività commerciali. La prima novità è in realtà un passo indietro, perché la domenica si torna alla chiusura pomeridiana: tutte le attività dovranno infatti abbassare la saracinesca alle ore 15, supermercati compresi, tranne le farmacie. I NUOVI Orari La Giunta guidata da Virginia Raggi ha deciso che tutti i negozi di generi alimentari (e quindi supermercati, forni, macellerie, pasticcerie, ... Leggi su ilcorrieredellacitta Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus : orari e novità

Pomezia - “Fase 2” dell’emergenza : mascherine agli over 65 - il punto sulle consegne. Controlli - economia - nuovi orari negozi - novità trasporto pubblico

Ultime Notizie dalla rete : Orari negozi Fase 2 Roma, i nuovi orari de negozi. Dietrofront sulla spesa: «La domenica fino alle 15» Il Messaggero Autocertificazione per lavoro: come spostarsi per lavorare dal 4 maggio

Dopo il discorso del 26 Aprile ancora a molti non sono chiare le nuove disposizioni su autocertificazione e spostamenti consentiti dal 4 Maggio. Chi si deve recare a lavoro dovrà esibire l’autocertifi ...

Dopo il discorso del 26 Aprile ancora a molti non sono chiare le nuove disposizioni su autocertificazione e spostamenti consentiti dal 4 Maggio. Chi si deve recare a lavoro dovrà esibire l'autocertifi ...