Olimpiadi Invernali Innsbruck 1976: il medagliere e tutti i podi azzurri. Italia super nello sci alpino (Di giovedì 7 maggio 2020) I Giochi della dodicesima Olimpiade Invernale si tengono ad Innsbruck, in Austria, nel 1976, ed iniziano il 4 febbraio per terminare il 15 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 60 atleti, di cui 49 uomini e 11 donne, in 9 discipline, cogliendo quattro podi, un oro, due argenti ed un bronzo, che valgono il decimo posto nel medagliere. Il portabandiera è Gustavo Thoeni. Tutte le medaglie Italiane arrivano dallo sci alpino: doppietta azzurra nello slalom speciale maschile, dove ad imporsi è Piero Gros, medaglia d’oro con il crono di 2:03.29, davanti al portabandiera azzurro, Gustavo Thoeni, che conquista l’argento in 2:03.73, mentre completa il podio il rappresentante del Liechtenstein Willi Frommelt, terzo in 2:04.28. Gli altri due podi vengono conquistati da Herbert Plank, medaglia di bronzo nella discesa libera maschile in ... Leggi su oasport DL Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina/ Dal Senato l'ultimo via libera alla legge

