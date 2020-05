Oggi l’anniversario della nascita di Raimondo Vianello (Di giovedì 7 maggio 2020) Il ricordo della comicità dello storico attore italiano Raimondo Vianello. Oggi l’anniversario della sua nascita, nato a Roma il 7 maggio del 1922 Uno dei protagonisti assoluti della commedia all’italiana (insieme all’indimenticabile Ugo Tognazzi, con cui ha spesso lavorato in coppia), Raimondo Vianello è nato a Roma il 7 maggio 1922. Il padre, ammiraglio, avrebbe voluto che seguisse il duro iter per intraprendere la carriera diplomatica, desiderio che per un certo periodo il futuro attore accondiscende iscrivendosi dopo gli anni del liceo alla facoltà di legge. Quelli sono anni drammatici, mentre il giovane Vianello, ligio ai suoi doveri, studia all’università, in Europa impazza la seconda guerra mondiale. Alla fine del conflitto l’Europa è ridotta a un cumulo di macerie e Raimondo sembra aver quasi maturato un ... Leggi su zon (Di giovedì 7 maggio 2020) Il ricordocomicità dello storico attore italianol’anniversariosua, nato a Roma il 7 maggio del 1922 Uno dei protagonisti assoluticommedia all’italiana (insieme all’indimenticabile Ugo Tognazzi, con cui ha spesso lavorato in coppia),è nato a Roma il 7 maggio 1922. Il padre, ammiraglio, avrebbe voluto che seguisse il duro iter per intraprendere la carriera diplomatica, desiderio che per un certo periodo il futuro attore accondiscende iscrivendosi dopo gli anni del liceo alla facoltà di legge. Quelli sono anni drammatici, mentre il giovane, ligio ai suoi doveri, studia all’università, in Europa impazza la seconda guerra mondiale. Alla fine del conflitto l’Europa è ridotta a un cumulo di macerie esembra aver quasi maturato un ...

