Nuovo calendario ciclismo 2020 | sovrapposizioni e corse in contemporanea Giro d’Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) È arrivato, non senza polemiche, ile (forse) definitivoper quanto riguarda la stagione disu strada al maschile. L’UCI ieri ha annunciato la riprogrammazione di tutte le, ovviamente, come previsto, concentrandosi sul Tour de France. La Grande Boucle sarà il clou di quest’annata ed anticiperà il Mondiale, svolgendosi tra agosto e settembre, poi spazio alle Classiche e agli altri due grandi giri:d’Italia e Vuelta di Spagna. Uno dei più grandi problemi è quello delleimportanti che si svolgeranno in. La Corsa Rosa sarà nettamente sfavorita, ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori di RCS: “Abbiamo fatto una serie di proposte alternative che a nostro giudizio avrebbero limitato alcunedi. Queste proposte non sono state ...